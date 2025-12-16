Киркорова объявили в розыск на Украине

По данным следствия, украинские силовые структуры считают, что артист нарушил установленный Киевом порядок въезда и выезда на новые российские территории. В СБУ утверждают, что поездки Киркорова в регионы, которые Украина считает временно оккупированными, квалифицированы как действия против государственной безопасности. Эти визиты, по версии ведомства, расцениваются как осуществленные с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины», — следует из сообщения СБУ, передает РИА Новости.