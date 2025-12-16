Киркорова объявили в розыск на Украине

Силовики Украины считают, что Киркоров нарушил порядок въезда и выезда на новые территории РФ.
Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, его данные внесены в государственную базу разыскиваемых лиц. Об этом говорится в материалах украинских органов власти.
По данным следствия, украинские силовые структуры считают, что артист нарушил установленный Киевом порядок въезда и выезда на новые российские территории. В СБУ утверждают, что поездки Киркорова в регионы, которые Украина считает временно оккупированными, квалифицированы как действия против государственной безопасности. Эти визиты, по версии ведомства, расцениваются как осуществленные с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины», — следует из сообщения СБУ, передает РИА Новости.
Ранее офис генерального прокурора Украины заочно предъявил артисту обвинение по статье украинского уголовного кодекса, связанной с нарушением порядка пересечения границы. До этого в аналогичный реестр разыскиваемых лиц украинские структуры включили российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова), пишет RT. Отдельным указом президент Украины Владимир Зеленский лишил Киркорова государственных наград и почетных званий Украины, включив его в список из 34 человек, напоминает телеканал 360.