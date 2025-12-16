В Бразилии копия Статуи Свободы упала из-за сильного ветра

А ранее в Калькутте индийские болельщики устроили погром на стадионе после того, как форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле всего на 20 минут во время открытия памятника самому себе. Он прибыл в Индию для открытия 20-метрового памятника, изображающего его с кубком мира по футболу. Вместе с Месси на презентации присутствовали его партнёры по команде Луис Суарес и Родриго Де Пауль.