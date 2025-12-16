У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

А ранее Life.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 03:38 в Чёрном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Всего за ночь 14 декабря в Севастополе зарегистрировали восемь слабых землетрясений.