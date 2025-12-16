Ричмонд
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо.

Источник: © РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке Юрия Напсо в ведомственной базе.

По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

В апреле Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.

В сентябре газета «Коммерсант» сообщала, что в отношении Напсо возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Также ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, помимо Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.