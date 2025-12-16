База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо

В апреле Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.