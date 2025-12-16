Ранее тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения, были найдены на боевых позициях в лесополосе к западу от Лимана в Харьковской области. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер». В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести были найдены замёрзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения.