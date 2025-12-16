В Ангарске вандалы разбили новогодние ледяные скульптуры

В Ангарске неизвестные разрушили две новогодние ледяные скульптуры в парке имени 10-летия города. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, случилось все в ночь с 12 на 13 декабря.
— Скульптуры, изображавшие персонажей советских мультфильмов, простояли в парке меньше двух недель. Они были созданы для праздничного настроения жителей, особенно детей. Жаль, что не все горожане бережно отнеслись к этой работе, — прокомментировала начальник отдела благоустройства мэрии Галина Поляченко.
Подрядчик оперативно восстановил поврежденные фигуры, и уже к 15 декабря они снова стояли в парке. Осколки льда будут вывезены.
Из-за порчи муниципального имущества подано заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку, во время которой установят виновных. Власти призывают сибиряков бережно относиться к праздничному украшению города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Шелехова пытался пронести в суд трость с клинком.