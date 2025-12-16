В Мексике при падении бизнес-джета погибли шесть человек

Не менее шести человек, согласно предварительной информации, стали жертвами крушения частного бизнес-джета в центральной части Мексики, сообщила служба гражданской защиты штата Мехико.
Воздушное судно Cessna Citation III разбилось рядом с международным аэропортом города Толука, куда направлялось из Акапулько (штат Герреро).
«На борту находились восемь пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным данным, погибших шестеро», — уточнила региональная служба гражданской защиты на своей странице в социальной сети Х*.
Работы на месте инцидента продолжаются. Специалисты пытаются установить причины случившегося.
Напомним, в середине октября в американском городе Форт-Уэрт в штате Техас разбился легкомоторный самолёт Beechcraft King Air, который рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Это произошло недалеко от аэродрома Хикс. После крушения начался пожар. Несколько автомобилей загорелись в результате падения фрагментов воздушного судна.
13 декабря в США вылетевший из международного аэропорта Вашингтон-Даллес самолёт совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. Во время взлета у воздушного судна отказал двигатель. При приземлении произошло возгорание кустарника около взлётно-посадочной полосы.
