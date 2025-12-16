В Мексике при падении бизнес-джета погибли шесть человек

Напомним, в середине октября в американском городе Форт-Уэрт в штате Техас разбился легкомоторный самолёт Beechcraft King Air, который рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Это произошло недалеко от аэродрома Хикс. После крушения начался пожар. Несколько автомобилей загорелись в результате падения фрагментов воздушного судна.