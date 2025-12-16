Ричмонд
В польском Леково у жилого дома разбился разведывательный беспилотник

В населённом пункте Леково в Польше возле частного жилого дома разбился разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом инциденте 15 декабря сообщил портал Onet.

Источник: Life.ru

«О пострадавших не сообщается, здания не повреждены», — уточняется в материале.

Как указывается в публикации, информация о пострадавших или повреждениях зданий не поступала. По предварительной версии местных СМИ, это был небольшой разведывательный дрон, потерпевший крушение в ходе тренировочных учений.

Ранее военно-воздушные силы Турции успешно нейтрализовали БПЛА, который находился в воздушном пространстве Чёрного моря, в непосредственной близости от границ страны. Ведомство заявило об обнаружении воздушного объекта, направлявшегося к границам Турции над Чёрным морем. В ответ на это были задействованы стандартные процедуры наблюдения. Для обеспечения безопасности были подняты истребители F-16 (под контролем НАТО и Турции). По итогам проверки установлено, что это был вышедший из-под контроля дрон.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

