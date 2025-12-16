Жители Николаева застрелили сотрудника украинского ТЦК, выманив его из дома

Он подчеркнул, что большинство случаев мести происходит скрыто и без свидетелей. По его словам, на публику выходит только то, что невозможно скрыть и чему есть доказательства. Он добавил, что подобные инциденты в Николаеве и других регионах происходят регулярно, хотя информация о них ограничена.