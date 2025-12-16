Полиция Владивостока задержала подозреваемого в избиении у бара «Рокс»

Как уже писали «АиФ-Приморье», инцидент произошёл у бара «Рокс», где, по информации из социальных сетей, молодой человек нанёс удары нескольким людям, а также угрожал окружающим ножом. Один из пострадавших после удара потерял сознание, двое других отделались менее серьёзными повреждениями. По не проверенной информации, зачинщик конфликта ранее был судим, но не отбыл наказание до конца, так как решил участвовать в специальной военной операции.