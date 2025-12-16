Полиция Владивостока задержала подозреваемого в избиении у бара «Рокс»

Во Владивостоке полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Приморья, которого подозревают в нападении на прохожего на улице Светланской и избиении людей у бара «Рокс» в центре города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, указав, что по результатам проверки сотрудники намерены принять процессуальное решение.
По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку ранее поступило заявление местного жителя о том, что в районе улицы Светланской неизвестный мужчина в состоянии опьянения нанёс телесные повреждения прохожему. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность предполагаемого злоумышленника, которого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Потерпевшему выдали направление на судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести вреда здоровью.
Как уже писали «АиФ-Приморье», инцидент произошёл у бара «Рокс», где, по информации из социальных сетей, молодой человек нанёс удары нескольким людям, а также угрожал окружающим ножом. Один из пострадавших после удара потерял сознание, двое других отделались менее серьёзными повреждениями. По не проверенной информации, зачинщик конфликта ранее был судим, но не отбыл наказание до конца, так как решил участвовать в специальной военной операции.