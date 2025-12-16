Ричмонд
Неизвестный беспилотник упал рядом с жилым домом в Польше

В польском населенном пункте Леково на частной территории упал неизвестный беспилотник, сообщает радиостанция RMF FM. В результате происшествия пострадавших нет, здания повреждены не были.

Источник: Reuters

Детали случившегося неизвестны. По предварительной информации радиостанции, вероятнее всего, это был разведывательный дрон, который потерпел крушение во время проводимых в регионе польских военных учений.

Накануне в городе Желизна Радзыньского повята в Польше также обнаружили обломки упавшего беспилотника. Как заявлял RMF FM заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек, фрагменты обнаруженного БПЛА, вероятно, принадлежат дрону-приманке, «как и большинство тех, которые летели 10 сентября в Польшу».

