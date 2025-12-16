Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Бразилии сильный ветер опрокинул копию Статуи Свободы

При падении копии Статуи Свободы из-за ветра в бразильском муниципалитете Гуаиба никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Сильный ветер привёл к опрокидыванию копии Статуи Свободы, установленной в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на местные власти.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 90 километров в час.

«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился при шторме», — отметили журналисты в публикации.

Уточняется, что опрокинулась верхняя часть конструкции, высота которой составляет 24 метра. Никто не пострадал. Территорию вокруг памятника оцепили. В ближайшие часы должен начаться демонтаж повреждённой конструкции.

Напомним, в декабре 2024 года в бразильском городе Марика (штат Рио-де-Жанейро) во время сильного ветра и дождя упала 56-метровая рождественская ель, которая находилась на воде. Рухнувшая конструкция придавила троих рабочих. Сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.

В октябре 2025 года в бразильском городе Сан-Паулу во время этапа турнира по теннису шквальный ветер сорвал крышу стадиона. Она упала прямо на трибуну. В результате случившегося пострадали несколько человек. Среди них были как зрители, так и участники. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.