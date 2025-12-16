На юге Бразилии сильный ветер опрокинул копию Статуи Свободы

Сильный ветер привёл к опрокидыванию копии Статуи Свободы, установленной в муниципалитете Гуаиба на юге Бразилии, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на местные власти.
В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 90 километров в час.
«Памятник, имитирующий Статую Свободы, расположенный перед магазином Havan в Гуаибе, обрушился при шторме», — отметили журналисты в публикации.
Уточняется, что опрокинулась верхняя часть конструкции, высота которой составляет 24 метра. Никто не пострадал. Территорию вокруг памятника оцепили. В ближайшие часы должен начаться демонтаж повреждённой конструкции.
Напомним, в декабре 2024 года в бразильском городе Марика (штат Рио-де-Жанейро) во время сильного ветра и дождя упала 56-метровая рождественская ель, которая находилась на воде. Рухнувшая конструкция придавила троих рабочих. Сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.
В октябре 2025 года в бразильском городе Сан-Паулу во время этапа турнира по теннису шквальный ветер сорвал крышу стадиона. Она упала прямо на трибуну. В результате случившегося пострадали несколько человек. Среди них были как зрители, так и участники. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.