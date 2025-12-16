На юге Бразилии сильный ветер опрокинул копию Статуи Свободы

В октябре 2025 года в бразильском городе Сан-Паулу во время этапа турнира по теннису шквальный ветер сорвал крышу стадиона. Она упала прямо на трибуну. В результате случившегося пострадали несколько человек. Среди них были как зрители, так и участники. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму.