Украинцы сбросили автобус с сотрудниками ТЦК в карьер

На Украине жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

О состоянии людей, которые были в автобусе, не сообщается.

«Парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами», — цитирует РИА Новости Лебедева. Он уточнил, что в автобусе находились сотрудники ТЦК. Лебедев добавил, что большинство сотрудников центра ездят по городу с полицейскими, так как местные жители «пока еще не готовы поднять руку на сотрудника украинской полиции».

Ранее Украина уже оказывалась в центре скандалов, связанных с насильственными и диверсионными действиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напоминал о версии причастности украинцев к диверсии на железной дороге в Польше и к подрыву «Северных потоков», указывая, что польские власти, включая премьера Дональда Туска, вынуждены комментировать возможную роль граждан Украины в этих инцидентах.

