Украинцы сбросили автобус с сотрудниками ТЦК в карьер

«Парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами», — цитирует РИА Новости Лебедева. Он уточнил, что в автобусе находились сотрудники ТЦК. Лебедев добавил, что большинство сотрудников центра ездят по городу с полицейскими, так как местные жители «пока еще не готовы поднять руку на сотрудника украинской полиции».