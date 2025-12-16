В Забайкалье двое подростков предстанут перед судом за поджог леса

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных подростков 16 и 17 лет. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру и СУ СКР региона, их обвиняют в совершении террористического акта группой лиц.
— По версии следствия, в июне 2025 года один из несовершеннолетних через мессенджер связался с неустановленным лицом. «Куратор» пообещал вознаграждение в размере от 1200 до 2000 долларов США за поджог. Подросток вовлек в преступление своего приятеля, — рассказывают в агентстве.
Они купили зажигалки и выехали в лес возле поселка Атамановка в Читинском районе, где подожгли сухую траву и хвою. Из-за этого вспыхнул крупный пожар, который нанес ущерб на сумму более 300 миллионов. Свои действия они сняли на видео и отправили отчет, обещанные деньги так не получили.
Причастность подростков была установлена совместной работой полиции и ФСБ. Оба обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Восточный окружной военный суд. Им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
