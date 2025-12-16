В Забайкалье двое подростков предстанут перед судом за поджог леса

Они купили зажигалки и выехали в лес возле поселка Атамановка в Читинском районе, где подожгли сухую траву и хвою. Из-за этого вспыхнул крупный пожар, который нанес ущерб на сумму более 300 миллионов. Свои действия они сняли на видео и отправили отчет, обещанные деньги так не получили.