ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

«Мы объявляем о том, что ФБР предлагает $50 тыс. за информацию, которая может привести к опознанию, аресту и предъявлению обвинений данному человеку», — сказал Докс.
Правоохранительные органы обнародовали новые записи с камер наблюдения. На них виден предполагаемый стрелок в тёмной одежде и чёрной медицинской маске.
Ранее Брауновский университет отменил все экзамены осеннего семестра 2025 года после стрельбы в кампусе. Уточняется, что студенты могут получить итоговую оценку на основе ранее выполненных работ, без сдачи финального экзамена. Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли два студента, ещё девять человек получили ранения.
