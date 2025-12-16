ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

Ранее Брауновский университет отменил все экзамены осеннего семестра 2025 года после стрельбы в кампусе. Уточняется, что студенты могут получить итоговую оценку на основе ранее выполненных работ, без сдачи финального экзамена. Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли два студента, ещё девять человек получили ранения.