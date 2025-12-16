ВСУ через TikTok обещают завышенные выплаты, а потом выплачивают меньше, следует из сообщения.
ВСУ вербуют иностранных наемников через соцсеть TikTok, обещая завышенную сумму выплаты. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Сейчас на херсонском и запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по 5 тыс. долларов в месяц, а в итоге, получается от силы 350−400 долларов», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Однако ранее появилась информация о том, что ВСУ планируют расформировать подразделения так называемого иностранного легиона, в которых на стороне Киева воюют граждане третьих стран. Это происходит по причине того, что иностранцы находились в шаге от того, чтобы сбежать самостоятельно. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводило издание «Ридус».