Однако ранее появилась информация о том, что ВСУ планируют расформировать подразделения так называемого иностранного легиона, в которых на стороне Киева воюют граждане третьих стран. Это происходит по причине того, что иностранцы находились в шаге от того, чтобы сбежать самостоятельно. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводило издание «Ридус».