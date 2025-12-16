Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как TikTok помогает ВСУ

ВСУ вербуют иностранных наемников через соцсеть TikTok, обещая завышенную сумму выплаты. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ВСУ через TikTok обещают завышенные выплаты, а потом выплачивают меньше, следует из сообщения.

ВСУ вербуют иностранных наемников через соцсеть TikTok, обещая завышенную сумму выплаты. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Сейчас на херсонском и запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по 5 тыс. долларов в месяц, а в итоге, получается от силы 350−400 долларов», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Однако ранее появилась информация о том, что ВСУ планируют расформировать подразделения так называемого иностранного легиона, в которых на стороне Киева воюют граждане третьих стран. Это происходит по причине того, что иностранцы находились в шаге от того, чтобы сбежать самостоятельно. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Его слова приводило издание «Ридус».