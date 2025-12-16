Чудом выбрались из снежной могилы: как выжили 13 пропавших туристов у Перми

Потерявшихся в горнолесном массиве в Пермском крае туристов благополучно нашли. Предварительно, никто из них не пострадал. 13 декабря группа из 15 человек отправилась на снегоходах из поселка Средняя Усьва в направлении горы Ослянка. В тот же день двое туристов вернулись в поселок, а судьба остальных оставалась неизвестной, связь с ними пропала. Сотрудниками МЧС и волонтерами «ЛизаАлерт» были организованы поиски. Следственный комитет возбудил уголовно дело.
Поиски туристов развернулись оперативно.
Согласно сообщениям в СМИ, последний раз с пропавшими людьми удалось установить контакт около 16:00 в субботу, 13 декабря. Один из членов группы успел позвонить жене и сообщить, что они достигли вершины горы и начали спуск. После этого связь оборвалась. Поисковые мероприятия были начаты в воскресенье, 14 декабря, после того как родственники обратились за помощью.
Утром 15 декабря к специалистам МЧС присоединились волонтеры.
Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Пермском крае Татьяна Пустобаева сообщила aif.ru, что поиски велись на снегоходах, потому что пешком в районе исчезновения не пройти, так как «все завалено снегом».
По данным МЧС, площадь поиска составила 65 квадратных километров, участок был разбит на пять секторов. На месте работали 78 человек и 26 снегоходов. Спасатели и волонтеры обследовали подножие гор Ослянка и Одинокой, берег реки Косьвы, территорию заброшенной деревни Большая Ослянка.
Поиски осложнялись шквалистым ветром, метелью, плохой видимостью и высоким снежным покровом.
«Привезли БПЛА с тепловизором. Знаю, что планировалось подняться на гору Ослянку и оттуда запустить беспилотники, чтобы увидеть, к примеру, следы от костров», — также рассказала Пустобаева.
Однако из-за непогоды бесплотную авиацию для поисков применить не удавалось.
СК возбудил уголовное дело.
Параллельно Следственный комитет по факту исчезновения туристов возбудил уголовное дело. Следователи и полицейские работали как на месте происшествия, так и проводили опрос родственников пропавших.
Известно, что в группу туристов входили мужчины из Екатеринбурга и Верхней Пышмы Свердловской области в возрасте от 27 до 43 лет. Среди них были как опытные туристы и инструкторы, так и любители. Руководил группой екатеринбуржец Антон Кореневский.
«Двое человек из группы вернулись на базу еще 13 декабря. Им просто нужно было быть в Свердловской области раньше, чем остальным. Но когда они поняли, что оставшиеся в горах товарищи не вернулись с маршрута, сразу занялись поисками, однако самостоятельно обнаружить исчезнувших не получилось», — рассказала старший помощник руководителя краевого СУ СКР Александра Митькина.
Версии исчезновения группы туристов.
Пока велись поиски, эксперты выдвигали версии, что могло произойти с туристами.
Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова», мастер спорта по туризму Евгений Буянов допустил, что туристы заблудились, так как испортилась погода.
«Заехали куда-то не туда… Снегоходы следы оставляют, и надо бы по ним искать. Но метель вредна тем, что она все заметает», — поделился собеседник издания.
Буянов констатировал, так как поиски были организованы оперативно, то шансы найти потерявшихся велики.
«Многое зависит от эффективности действий спасателей. И, конечно, важны действия самих туристов. Им сейчас нужно укрыться от ветра, постараться разжечь костер, чтобы согреваться», — рассказал Буянов.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев поделился мнением, что туристы могли попасть под лавину.
«В это время года уже могут быть лавины из свежего снега, еще не слежавшегося. Наверняка там, где пропала группа, могут быть такие места, где может лавина накрыть всю группу целиком. И в этом случае выжившие могут оказаться отрезаны от раций, от всего остального, что осталось вместе с техникой. Но это только версия», — отметил Киселев.
Поймали сигнал мобильного телефона.
Позже стало известно, что место, где находится туристическая группа, пропавшая в районе горы Ослянка, установлено.
Их удалось обнаружить по сигналам мобильных телефонов. Сигналы указали на квадрат у реки Сухая, к которому тут же выдвинулись спасатели для проведения поисковой операции.
Вскоре aif.ru в СК сообщили о том, что туристы найдены — в пяти километрах от турбазы.
«Туристов нашли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас они доставляют в поселок», — проинформировала Митькина.
Следователи установили, что во время восхождения на гору Ослянку у группы сломались снегоходы и закончилось топливо. В результате им пришлось организовать привал в лесу и ждать помощи.
Что за гора Ослянка, где пропали туристы.
Гора Ослянка — самая высокая вершина Среднего Урала, расположенная в Кизеловском округе Пермского края. Её высота составляет 1119 метров. Это популярное место у туристов и любителей снегоходных маршрутов: рядом находится Заповедник Басеги, таёжные леса, открытые вершины и панорамные виды на Северный и Средний Урал, соседние хребты и бескрайние леса Прикамья. Ежегодно вблизи этой территории проходит лыжный марафон.
Вершина представляет собой вытянутый хребет с каменными россыпями (курумами), которые местами полностью лишены растительности. Склоны в основном покрыты густой тайгой — елью, пихтой, кедром, а выше пояса леса начинаются редколесье и тундровые участки.
Несмотря на то что Ослянка не считается экстремальной горой, зимой она представляет повышенную опасность из-за сильных морозов, ветра, снегопадов и сложностей с ориентированием. В целом район считается труднодоступным: рядом нет крупных населённых пунктов, дороги часто проходимы только для вездеходов и снегоходов, слабая мобильная связь.
Интересно также, что расстояние между горой Ослянкой и Перевалом Дятлова составляет примерно 160−165 километров по прямой и более 450 километров по дорогам (группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года).
Инцидент с пропажей туристов на горе Ослянка вновь обратил внимание на проблему безопасности зимнего туризма. В связи с этим специалисты МЧС подчеркивают важность обязательной регистрации маршрутов в сложных природных условиях. Ранее сотрудники спасательных служб неоднократно обращались к любителям экстремальных видов отдыха с призывом информировать о своих планах, иметь при себе исправные средства связи, такие как спутниковые телефоны или GPS-трекеры, а также адекватно оценивать свои возможности и погодные условия.