Чудом выбрались из снежной могилы: как выжили 13 пропавших туристов у Перми

«В это время года уже могут быть лавины из свежего снега, еще не слежавшегося. Наверняка там, где пропала группа, могут быть такие места, где может лавина накрыть всю группу целиком. И в этом случае выжившие могут оказаться отрезаны от раций, от всего остального, что осталось вместе с техникой. Но это только версия», — отметил Киселев.