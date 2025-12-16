Ричмонд
В Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем погиб житель села

Смертельный пожар случился в селе Лугавское Минусинского района.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае произошло 11 пожаров. В селе Лугавское Минусинского района из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина. Пожар произошел в двухквартирном жилом доме на площади 18 квадратных метров.

Еще один пожар случился в селе Маринино Курагинского района из-за нарушения правил эксплуатации печи. Огонь повредил потолок и стены внутри гаража. Огонь ликвидировали человек человек.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 11 раз. На акваториях ЧП зарегистрировано не было.