Раскрыто, что крокодил утащил в озеро девушку, собравшуюся набрать воды

В Уганде крокодил напал на 16-летнюю девушку и утащил ее в воды озера Виктория. Об этом сообщает местное издание Daily Monitor.
Жертвой стала Намирембе Намириму, которая приехала к родственникам на каникулы. Трагедия произошла, когда девушка зашла в озеро, чтобы набрать воды. В этот момент на нее напал крокодил и утянул под воду.
По данным представителей природоохранной службы, хищник не ел около 30 дней, что могло спровоцировать агрессию. Очевидцы рассказали, что рептилия трижды всплывала на поверхность, держа девушку в пасти.
Поиски тела продолжаются уже несколько дней, однако результатов пока нет. Рыбаки указали место, где, предположительно, могло находиться потомство крокодила, но и там следов погибшей обнаружить не удалось.
Местные жители связывают трагедию с распространенными в регионе мифами, из-за которых дети и подростки нередко считают крокодилов безвредными.
С прошлого года в округе Калангала жертвами крокодилов стали более шести человек. За это время власти переселили из прибрежных районов не менее восьми хищников, однако, по словам жителей, на место пойманных рептилий вскоре приходят новые.
