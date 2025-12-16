Бывший замначальника таможни Владивостока получил реальный срок за взятки

Бывший заместитель начальника Центра электронного декларирования Владивостокской таможни Денис Файзенгер осужден за получение взяток на сумму более 2 млн рублей от представителей четырех компаний, занимавшихся внешнеэкономической деятельностью. Обвинительный приговор по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ему вынес Фрунзенский районный суд Владивостока, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Мужчине назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф свыше 4,4 млн рублей, а также запрет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет и лишение специального звания. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным следствия и суда, в период с 2018 по 2022 годы, работая во Владивостокской таможне, Файзенгер получал наличные деньги напрямую и через посредников от представителей четырех компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Средства передавались за предоставление сведений из информационных систем таможенных органов о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикаторы таможенного риска и не требовали дополнительных контрольных процедур, а также за ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций организаций.
В преступную схему, как установил суд, был вовлечен руководитель Файзенгера — бывший начальник Центра электронного декларирования Владивостокской таможни, который обеспечивал общее покровительство и распределял доли незаконных вознаграждений. Расследование уголовного дела в отношении предполагаемых соучастников продолжается. Сам осужденный признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором, что суд учел при назначении наказания.