Бывший замначальника таможни Владивостока получил реальный срок за взятки

По данным следствия и суда, в период с 2018 по 2022 годы, работая во Владивостокской таможне, Файзенгер получал наличные деньги напрямую и через посредников от представителей четырех компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Средства передавались за предоставление сведений из информационных систем таможенных органов о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикаторы таможенного риска и не требовали дополнительных контрольных процедур, а также за ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций организаций.