Трамп подал в суд на телеканал «Би-би-си»

Президент США требует у телерадиокорпорации «Би-би-си» возместить ему ущерб не менее чем на $5 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокорпорации «Би-би-си», обвинив ее в искажении его высказываний в программе Panorama. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

В иске утверждается, что документальный фильм «Би-би-си» содержал ложное, клеветническое и вводящее в заблуждение изображение американского лидера. По мнению Трампа, программа была намеренно сфабрикована и вышла в эфир за неделю до президентских выборов 2024 года с целью повлиять на их ход и нанести ему политический ущерб. Документ был подан в суд Южного округа штата Флорида.

В рамках разбирательства Трамп требует взыскать с ответчиков компенсацию ущерба в размере не менее пяти миллиардов долларов, а также настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Кроме того, он добивается дополнительной выплаты еще пяти миллиардов долларов, заявляя о нарушении «Би-би-си» законодательства Флориды о недобросовестных и вводящих в заблуждение торговых практиках.

Ранее сообщалось, что «Би-би-си» принесли извинения главе Белого дома за некорректный монтаж его выступления, но отказались удовлетворять требование юристов о выплате компенсации.

