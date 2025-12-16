Трамп подал в суд на телеканал «Би-би-си»

Президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокорпорации «Би-би-си», обвинив ее в искажении его высказываний в программе Panorama. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
В иске утверждается, что документальный фильм «Би-би-си» содержал ложное, клеветническое и вводящее в заблуждение изображение американского лидера. По мнению Трампа, программа была намеренно сфабрикована и вышла в эфир за неделю до президентских выборов 2024 года с целью повлиять на их ход и нанести ему политический ущерб. Документ был подан в суд Южного округа штата Флорида.
В рамках разбирательства Трамп требует взыскать с ответчиков компенсацию ущерба в размере не менее пяти миллиардов долларов, а также настаивает на рассмотрении дела судом присяжных. Кроме того, он добивается дополнительной выплаты еще пяти миллиардов долларов, заявляя о нарушении «Би-би-си» законодательства Флориды о недобросовестных и вводящих в заблуждение торговых практиках.
Ранее сообщалось, что «Би-би-си» принесли извинения главе Белого дома за некорректный монтаж его выступления, но отказались удовлетворять требование юристов о выплате компенсации.