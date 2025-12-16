Два человека пострадали и один погиб в пожарах в Хабаровском крае

В Хабаровске пожарные тушили легковой автомобиль, загоревшийся в железобетонном гараже на переулке Краснодарском. Иномарка была повреждена огнем на площади двух квадратных метров. С места происшествия с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 36-летний мужчина. В Николаевске-на-Амуре подразделения краевой пожарной охраны почти четыре часа боролись с огнем в двухэтажном деревянном доме на улице Победы, где горели крыша и пристройка. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, один человек, 43-летний мужчина, был доставлен в больницу. Причины всех этих пожаров выясняют специалисты.