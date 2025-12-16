Два человека пострадали и один погиб в пожарах в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций природного характера, однако пожарно-спасательные подразделения были задействованы для ликвидации 14 техногенных возгораний. Семь из них произошли в жилом секторе, и в одном случае пожар унес жизнь человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самая тяжелая ситуация сложилась в Хабаровском районе. В садоводческом товариществе на 18 километре Владивостокского шоссе полностью сгорел двухэтажный кирпичный дачный дом. Огнеборцы, прибывшие на вызов, обнаружили здание, полностью охваченное пламенем. На тушение и проливку потребовалось около семи часов. После ликвидации огня на месте происшествия был обнаружен погибший — 61-летний мужчина. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причины трагедии сейчас устанавливают дознаватели МЧС и следователи.
В Хабаровске пожарные тушили легковой автомобиль, загоревшийся в железобетонном гараже на переулке Краснодарском. Иномарка была повреждена огнем на площади двух квадратных метров. С места происшествия с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 36-летний мужчина. В Николаевске-на-Амуре подразделения краевой пожарной охраны почти четыре часа боролись с огнем в двухэтажном деревянном доме на улице Победы, где горели крыша и пристройка. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров, один человек, 43-летний мужчина, был доставлен в больницу. Причины всех этих пожаров выясняют специалисты.