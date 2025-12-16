Ричмонд
В популярном российском городе-курорте пропала вода

В Пятигорске (Ставропольский край) пропала вода из-за аварии на водоводе. Город-курорт полностью остался без ресурса, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов в своих соцсетях.

В Пятигорске более суток не будет воды.

«Более суток с учетом устранения аварии и заполнения системы город будет без воды», — написал Ворошилов в своем telegram-канале. По его словам, авария произошла на кубанском водоводе.

«Более суток с учетом устранения аварии и заполнения системы город будет без воды», — написал Ворошилов в своем telegram-канале. По его словам, авария произошла на кубанском водоводе.

Ранее перебои с водоснабжением из-за аварий на водоводах происходили и в Курганской области. В частном секторе поселка Придорожный под Курганом воду временно отключали из-за повреждения сетей на улице Восточная, 10а, а до этого авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм приводила к перебоям подачи воды в самом Кургане, где затем водоснабжение восстановили.