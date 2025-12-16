В популярном российском городе-курорте пропала вода

Ранее перебои с водоснабжением из-за аварий на водоводах происходили и в Курганской области. В частном секторе поселка Придорожный под Курганом воду временно отключали из-за повреждения сетей на улице Восточная, 10а, а до этого авария на магистральном водоводе диаметром 1000 мм приводила к перебоям подачи воды в самом Кургане, где затем водоснабжение восстановили.