Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда

ЦОС ФСБ сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на «безопасные счета» от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ, и склонили к совершению противоправных действий.
Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. Как рассказал задержанный на кадрах ведомства, с ним связался якобы «сотрудник правоохранительных органов», который велел ему поджечь трансформатор. Для этого он взял замешанную с бензином канистру, два молотка и монтировки. Фигурант признался, что действовал по заданию украинских служб. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ (теракт).
«Поезда поджигать», — сказал задержанный в ответ на вопрос о других заданиях, который тот получал от своего собеседника.
Он добавил при этом, что в итоге не поджег ни одного поезда, но к поджогу готовился.
«Вторая канистра — это вообще изначально для поездов была… В машине еще одна канистра… Еще была монтировка и два молотка, чтобы вскрывать тягачи, забегать туда, заливать и поджигать», — сказал задержанный на видео.