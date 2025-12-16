Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда

ЦОС ФСБ сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на «безопасные счета» от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ, и склонили к совершению противоправных действий.