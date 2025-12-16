В Боливии при наводнении погибли десятки человек

Как минимум 20 человек погибли в результате наводнения в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщил заместитель министра обороны республики Альфредо Троче.
Кроме того, по его информации, свыше 20 жителей числятся в списке пропавших без вести.
«К сожалению, число погибших наверняка возрастет, потому что уровень воды снижается и спасатели ведут поиск тел тех, кто не смог спастись от удара стихии», — пояснил замглавы ведомства в эфире телеканала Bolivia TV.
Департамент Санта-Крус был объявлен зоной бедствия. Несколько дней назад здесь начались проливные дожди, которые спровоцировали выход нескольких рек из своих берегов. Наибольший удар стихии пришёлся на муниципалитет Эль-Торно.
По сведениям властей, от наводнения пострадали более 600 семей.
Напомним, ранее в провинции Сафи на атлантическом побережье Марокко началось наводнение, вызванное сильными ливнями. Сообщалось о не менее 14 погибших и более 30 пострадавших. Стихия нанесла значительный материальный урон городу Сафи.
Также стало известно, что на Шри-Ланке сотни людей погибли за последние несколько недель из-за последствий тропического циклона «Дитва», удару которого страна подверглась в конце ноября. Ещё свыше 184 человек числились в списках пропавших без вести.