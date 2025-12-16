Раскрыто, что суд отказал покупательнице квартиры Долиной во взыскании убытков

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной, во взыскании с артистки стоимости жилья. Основанием стало то, что понесённые убытки, по мнению суда, должны быть предъявлены лицам, совершившим мошенничество.
Из судебных документов следует, что деньги, уплаченные за квартиру, были получены злоумышленниками в результате преступных действий. В этой связи суд указал, что у Лурье сохраняется право требовать компенсацию ущерба непосредственно с мошенников, а не с Долиной. Данная позиция отражена и в материалах апелляционного рассмотрения, передает ТАСС.
Ранее певица публично заявляла о готовности вернуть покупательнице деньги. Однако, как указывал представитель Лурье, предложенный вариант компенсации предполагал рассрочку и не учитывал инфляционные потери. Такая схема покупательницу не устроила. Она настаивает на признании сделки купли-продажи законной и передаче ей квартиры.
История получила огласку в августе 2024 года, когда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. По данным следствия, злоумышленники, находившиеся за пределами России, на протяжении нескольких месяцев убеждали артистку перевести накопления на так называемые безопасные счета. В результате она лишилась сбережений и продала квартиру, средства от сделки также оказались под контролем преступников. После этого Долина обратилась в правоохранительные органы.
Позднее Хамовнический суд Москвы по иску певицы признал сделку по продаже квартиры недействительной. Это решение устояло в апелляции и кассации: Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции отказали в удовлетворении жалоб. После этого Полина Лурье обратилась в Верховный суд, рассчитывая пересмотреть выводы нижестоящих инстанций.
