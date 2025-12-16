Раскрыто, что суд отказал покупательнице квартиры Долиной во взыскании убытков

История получила огласку в августе 2024 года, когда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. По данным следствия, злоумышленники, находившиеся за пределами России, на протяжении нескольких месяцев убеждали артистку перевести накопления на так называемые безопасные счета. В результате она лишилась сбережений и продала квартиру, средства от сделки также оказались под контролем преступников. После этого Долина обратилась в правоохранительные органы.