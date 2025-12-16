Ричмонд
В Слюдянском районе два человека пострадали в аварии с участием грузовика

Травмы получили 42-летний водитель и 47-летняя пассажирка легковушки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 15 декабря 2025 года около 20:00 на 89 километре автодороги Р-258 «Байкал».

— По предварительным данным, водитель грузовика «DAF», двигаясь в сторону Улан-Удэ, не совладал с управлением. Из-за этого занесло прицеп, который в дальнейшем столкнулся с легковушкой «Toyota C HR». От удара последнее авто слетело в кювет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Травмы получили 42-летний водитель и 47-летняя пассажирка легковушки, им понадобилась медицинская помощь. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском округе столкнулись три автомобиля, есть пострадавший.