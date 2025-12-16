В Слюдянском районе два человека пострадали в аварии с участием грузовика

— По предварительным данным, водитель грузовика «DAF», двигаясь в сторону Улан-Удэ, не совладал с управлением. Из-за этого занесло прицеп, который в дальнейшем столкнулся с легковушкой «Toyota C HR». От удара последнее авто слетело в кювет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.