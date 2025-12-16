Новосибирца отправили на обязательные работы за оскорбление участника суда

В Новосибирской области мужчину отправили на обязательные работы за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Фигурант участвовал в судебном разбирательстве по гражданскому делу и во время заседания, желая унизить честь и достоинство другого участника, оскорбил девушку.
— Он оскорбил потерпевшую, дав отрицательную оценку ее личности, подрывавшую ее престиж в глазах окружающих и наносившую ущерб ее чести и достоинству. Поводом для оскорбления послужили высказывания другой стороны по делу в адрес близких подсудимого, — уточнили в пресс-службе.
Мужчина признал свою вину полностью. Ему назначили 80 часов обязательных работ.