Новосибирца отправили на обязательные работы за оскорбление участника суда

Поводом для оскорбления стали высказывания другой стороны по делу в адрес близких фигуранта.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мужчину отправили на обязательные работы за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Фигурант участвовал в судебном разбирательстве по гражданскому делу и во время заседания, желая унизить честь и достоинство другого участника, оскорбил девушку.

— Он оскорбил потерпевшую, дав отрицательную оценку ее личности, подрывавшую ее престиж в глазах окружающих и наносившую ущерб ее чести и достоинству. Поводом для оскорбления послужили высказывания другой стороны по делу в адрес близких подсудимого, — уточнили в пресс-службе.

Мужчина признал свою вину полностью. Ему назначили 80 часов обязательных работ.