Бывшего депутата Госдумы Напсо объявили в федеральный розыск

Ранее Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Его хотят арестовать и привлечь к уголовной ответственности. Депутат может быть связан с махинациями в Краснодарском крае. Сам Вороновский не понимает, в чем его обвиняют, и готов сотрудничать со следствием. Чем известен депутат и в чем конкретно он замешан, разбиралась «Вечерняя Москва».