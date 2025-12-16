Бывшего депутата Госдумы Напсо объявили в федеральный розыск

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо объявлен в России в федеральный розыск. Об этом стало известно во вторник, 16 декабря.
— Напсо Юрий объявлен в розыск, — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Соответствующая информация подтверждается базой данных МВД, где указано, что Напсо «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой он объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее Госдума сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Его хотят арестовать и привлечь к уголовной ответственности. Депутат может быть связан с махинациями в Краснодарском крае. Сам Вороновский не понимает, в чем его обвиняют, и готов сотрудничать со следствием. Чем известен депутат и в чем конкретно он замешан, разбиралась «Вечерняя Москва».