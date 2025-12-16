В Приморье один охотник случайно застрелил другого

Инцидент произошел 13 декабря на территории охотничьих угодий Славянского участка Хасанской общественной организации охотников и рыболовов. По предварительным данным, 48-летний местный житель в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в сторону другого охотника. Мужчина скончался на месте.