Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье один охотник случайно застрелил другого

В Хасанском районе Приморского края местный житель, вышедший на охоту, случайно застрелил другого охотника. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Источник: Соцсети

Инцидент произошел 13 декабря на территории охотничьих угодий Славянского участка Хасанской общественной организации охотников и рыболовов. По предварительным данным, 48-летний местный житель в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в сторону другого охотника. Мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, изъято оружие и документы, дающие право на его хранение и использование.