В Приморье один охотник случайно застрелил другого

Инцидент произошел 13 декабря на территории охотничьих угодий Славянского участка Хасанской общественной организации охотников и рыболовов. По предварительным данным, 48-летний местный житель в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в сторону другого охотника. Мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, изъято оружие и документы, дающие право на его хранение и использование.