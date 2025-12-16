Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон инициировал судебные разбирательства против ряда крупных производителей телевизоров, обвинив их в незаконном сборе данных и слежке за американскими гражданами в интересах Китая.
Согласно заявлению офиса генпрокурора, иски поданы в отношении пяти компаний. Власти Техаса утверждают, что производители тайно фиксировали, какой контент пользователи просматривают у себя дома, используя технологии сбора данных без ведома и согласия потребителей.
Особую обеспокоенность, по словам ведомства, вызывает китайское законодательство о национальной безопасности, которое допускает передачу подобной информации государственным структурам КНР.
В заявлении подчеркивается, что компании якобы применяли технологию автоматического распознавания контента (ACR), которую в офисе Пакстона сравнили с «невидимым цифровым шпионом».
По версии обвинения, такие методы создают угрозу утечки конфиденциальных сведений, включая пароли, банковские данные и другую личную информацию. Генпрокурор требует оштрафовать каждую из компаний на 10 тысяч долларов за нарушение закона о недобросовестной торговой практике, а в случаях, если пострадавшими окажутся лица старше 65 лет, размер штрафа может достигать 250 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Пентагон проверит данные о доступе китайских инженеров к своим системам.