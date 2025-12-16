ГП просит обратить в доход России КИМП, завышавший цены на продукцию для ВС

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала судебное разбирательство с целью обращения в доход государства активов холдинга КИМП. Причина — систематическое завышение стоимости подшипниковой продукции, поставляемой для нужд Вооружённых сил РФ. Соответствующая информация появилась 15 декабря в издании «Коммерсант».
Согласно имеющимся данным, акционеры холдинга совместно с аффилированными лицами реализовали комплекс мер, позволивших многократно увеличить отпускные цены на выпускаемую продукцию. Эти действия привели к незаконному обогащению участников схемы и нанесли ущерб оборонному сектору государства.
Предмет иска охватывает три предприятия, входящие в структуру холдинга КИМП. Все они занимаются поставками подшипниковой продукции как для Вооружённых сил РФ, так и для ведущих оборонных предприятий страны. В Генпрокуратуре подчёркивают, что действия акционеров и связанных с ними лиц привели к необоснованному росту доходов холдинга и негативным последствиям для оборонной отрасли.
За период с 2020 по 2025 год холдинг КИМП подписал свыше 300 контрактов с крупнейшими оборонными предприятиями России. Общая сумма договоров превысила 150 млрд рублей.
В материалах Генпрокуратуры указано, что после установления незаконной монополии акционеры холдинга прибегли к манипуляциям с нормативами трудозатрат. Количество нормо часов, необходимых для производства единицы продукции, было увеличено до восьми раз без каких либо технических или экономических обоснований. В результате стоимость товаров искусственно возросла в 5−10 раз.
Ранее Министерство обороны РФ подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н. Э. Баумана на сумму более 38 млн рублей. К делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.
В конце ноября 2024 года военное ведомство подало иск на 4,6 млрд рублей против организации, производящей спутниковые системы. Министерство обороны РФ также требовало взыскания неустойки по госконтракту.