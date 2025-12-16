ГП просит обратить в доход России КИМП, завышавший цены на продукцию для ВС

Предмет иска охватывает три предприятия, входящие в структуру холдинга КИМП. Все они занимаются поставками подшипниковой продукции как для Вооружённых сил РФ, так и для ведущих оборонных предприятий страны. В Генпрокуратуре подчёркивают, что действия акционеров и связанных с ними лиц привели к необоснованному росту доходов холдинга и негативным последствиям для оборонной отрасли.