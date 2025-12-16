Курганский экс-полицейский избежал колонии после жесткого задержания у ИК-2

В материалах дела говорится, что в июне 2022 года Исаков в составе группы сотрудников ФСИН поджидал у исправительной колонии № 2 граждан, якобы собиравшихся доставить запрещенные предметы в зону. Когда автомобиль с подозреваемыми был остановлен, то один из них пытался убежать. Тогда Исаков из травматического пистолета выстрелил ему в бедро, а затем нанес удар рукой по туловищу.