Курганский экс-полицейский избежал колонии после жесткого задержания у ИК-2

Курганский экс-силовик получил условный срок за стрельбу при задержании.
Бывший старший оперуполномоченный ОМВД по Кетовскому району (Курганская область) Александр Исаков осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия во время задержания подозреваемого у ИК-2. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы. О приговоре URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Бывший сотрудник ОМВД “Кетовский” признан виновным в превышении полномочий, когда стрелял в задерживаемого человека. Ему назначили три года колонии условно», — сообщили источники.
Редакция обратилась за комментарием в Кетовский районный суд. В организации подтвердили информацию. «Исаков признан Александра Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. “а”, “б” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия, применением оружия назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 1 год. Основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года», — сообщили в суде в ответ на запрос.
В материалах дела говорится, что в июне 2022 года Исаков в составе группы сотрудников ФСИН поджидал у исправительной колонии № 2 граждан, якобы собиравшихся доставить запрещенные предметы в зону. Когда автомобиль с подозреваемыми был остановлен, то один из них пытался убежать. Тогда Исаков из травматического пистолета выстрелил ему в бедро, а затем нанес удар рукой по туловищу.
Бывший полицейский заключил досудебное соглашение со следствием. Он дал показания против других участников жесткого задержания, нескольких сотрудников курганского ФСИН. Некоторым из них были вынесены обвинительные приговоры. Это уже второй процесс по делу Исакова. Первое заседание закончилось реальным тюремным сроком для бывшего полицейского, однако апелляционная инстанция направило дело на пересмотр.