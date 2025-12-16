Новосибирец отправился в колонию за жестокое убийство собак и избиение прохожих

Как установил суд, в состоянии алкогольного опьянения мужчина у одного из подъездов многоквартирного дома напал на двух человек. Сначала он нанес одному из потерпевших не менее пяти ударов рукой по голове. Затем избил вторую потерпевшую, ударив её не менее двадцати раз руками и как минимум один раз ногой в лицо.