Новосибирец отправился в колонию за жестокое убийство собак и избиение прохожих

Как установил суд, в состоянии алкогольного опьянения мужчина у одного из подъездов многоквартирного дома напал на двух человек. Сначала он нанес одному из потерпевших не менее пяти ударов рукой по голове. Затем избил вторую потерпевшую, ударив её не менее двадцати раз руками и как минимум один раз ногой в лицо.
После нападения на людей мужчина обратил агрессию на животных. Он ударил ногой собаку по кличке Малыш, а затем занес в ванную комнату двух собак — Малыша и Сынка. Там он неустановленным предметом ударил каждого из животных по голове не менее трёх. Согласно заключению судебно-ветеринарной экспертизы, полученные животными травмы были несовместимы с жизнью и привели к их насильственной смерти.
Суд приговорил мужчину к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима.