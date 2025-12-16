В районе Шереметьево введены временные ограничения

В районе московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация.
В связи с этим приём и отправка авиарейсов осуществляются только после согласования с уполномоченными органами. Кроме того, возможно внесение изменений в расписание отдельных рейсов. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
В ведомстве напоминают, чтобы узнать актуальный статус вашего рейса, вы можете воспользоваться онлайн табло на официальном сайте аэропорта и чат ботом @svoaerobot.
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во всех московских аэропортах (Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево). Тогда Москва подверглась атаке украинских дронов. Было сбито не менее 31 беспилотника. В результате было задержано и перенаправлено более чем 130 рейсов.