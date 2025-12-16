В районе Шереметьево введены временные ограничения

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во всех московских аэропортах (Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево). Тогда Москва подверглась атаке украинских дронов. Было сбито не менее 31 беспилотника. В результате было задержано и перенаправлено более чем 130 рейсов.