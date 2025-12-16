В США раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мир

На решение Украины по заключению мира может повлиять коррупционный скандал, указано в материале.
Коррупционный скандал на Украине может приблизить решение президента Украины Владимира Зеленского по заключению мирной сделки. Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат.
«Я действительно считаю, что они никогда не относились к этому так серьезно, как мы сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано с коррупционным скандалом и всей внутренней неразберихой», — заявил дипломат. Его слова приводит The Washington Post.
В начале ноября НАБУ совместно с САП провели обыски в рамках уголовного производства, связанного с коррупцией в энергетическом и оборонном секторах Украины. Как впоследствии разъяснили в ведомствах, частные компании, желавшие сотрудничать с государственной компанией «Энергоатом» либо участвовать в строительстве оборонительных сооружений, были вынуждены давать взятки. В большинстве случаев их размер составлял от 10 до 15% общей стоимости контракта. Общая сумма нанесенных государству убытков оценивается примерно в 100 млн долларов.
В ходе следствия установлено, что во главе преступной схемы стоял украинский бизнесмен Тимур Миндич. За несколько часов до начала обысков он покинул территорию страны.