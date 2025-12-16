Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мир

Коррупционный скандал на Украине может приблизить решение президента Украины Владимира Зеленского по заключению мирной сделки. Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат.

На решение Украины по заключению мира может повлиять коррупционный скандал, указано в материале.

Коррупционный скандал на Украине может приблизить решение президента Украины Владимира Зеленского по заключению мирной сделки. Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат.

«Я действительно считаю, что они никогда не относились к этому так серьезно, как мы сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано с коррупционным скандалом и всей внутренней неразберихой», — заявил дипломат. Его слова приводит The Washington Post.

В начале ноября НАБУ совместно с САП провели обыски в рамках уголовного производства, связанного с коррупцией в энергетическом и оборонном секторах Украины. Как впоследствии разъяснили в ведомствах, частные компании, желавшие сотрудничать с государственной компанией «Энергоатом» либо участвовать в строительстве оборонительных сооружений, были вынуждены давать взятки. В большинстве случаев их размер составлял от 10 до 15% общей стоимости контракта. Общая сумма нанесенных государству убытков оценивается примерно в 100 млн долларов.

В ходе следствия установлено, что во главе преступной схемы стоял украинский бизнесмен Тимур Миндич. За несколько часов до начала обысков он покинул территорию страны.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше