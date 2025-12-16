Жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК с сотрудниками

Ранее в Николаеве жители выманили из дома и убили сотрудника украинского территориального центра комплектования. О случившемся также сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он отмечал, что подобные случаи происходят на Украине регулярно, но власти стараются не предавать их огласке. По его словам, в публичное поле попадают лишь те инциденты, которые невозможно скрыть из-за числа свидетелей.