США ударили по трем кораблям в Тихом океане

«По указанию министра обороны Пита Хегсета объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла смертоносные кинетические удары по трем судам, управляемым террористическими организациями в международных водах», — говорится в сообщении командования в соцсети X. Отмечается, что суда якобы следовали по «маршрутам наркоторговли». На первом и третьем кораблях ликвидировали по три человека, еще двоих — на втором.