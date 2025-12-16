США ударили по трем кораблям в Тихом океане

На трех кораблях ликвидировали восемь человек (архивное фото).
В США заявили о трех ударах по судам в Тихом океане, которые якобы везли наркотики. В рамках атак были ликвидированы восемь человек, сообщили в Южном командовании ВС США.
«По указанию министра обороны Пита Хегсета объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла смертоносные кинетические удары по трем судам, управляемым террористическими организациями в международных водах», — говорится в сообщении командования в соцсети X. Отмечается, что суда якобы следовали по «маршрутам наркоторговли». На первом и третьем кораблях ликвидировали по три человека, еще двоих — на втором.
Ранее Washington Post сообщил, что Сенат и Палата представителей США усилят контроль над Пентагоном из-за приказа министра войны Пита Хегсета об уничтожении людей на судах с наркотиками в Карибском море. Расследование в отношении министерства войны инициировал Комитет Сената по вооруженным силам.