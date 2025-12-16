Экс-замминистр здравоохранения Иркутской области вернет в бюджет 23 млн рублей

Суд признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к двум годам лишения свободы. К моменту рассмотрения апелляции истек срок давности, поэтому от уголовного наказания ее освободили. Однако решение о полном возмещении материального ущерба осталось в силе. Приговор об обязательстве вернуть 23 миллиона рублей вступил в законную силу.