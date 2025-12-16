Экс-замминистр здравоохранения Иркутской области вернет в бюджет 23 млн рублей

Иркутский областной суд оставил в силе решение о взыскании ущерба в 23 миллиона рублей с бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Деньги она обязана вернуть в бюджет за необоснованную закупку лекарств, которые пришлось уничтожить.
— Суд первой инстанции установил, что чиновница утвердила закупку обезболивающего препарата в объеме, сильно превышающем потребность пациентов. Лекарства не были использованы, срок годности истек, после чего препарат уничтожили, причинив крупный ущерб, — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
Суд признал ее виновной в превышении полномочий и приговорил к двум годам лишения свободы. К моменту рассмотрения апелляции истек срок давности, поэтому от уголовного наказания ее освободили. Однако решение о полном возмещении материального ущерба осталось в силе. Приговор об обязательстве вернуть 23 миллиона рублей вступил в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье двое подростков предстанут перед судом за поджог леса.