В Волгограде задержали скрывшегося с места ДТП полицейского

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, 15 декабря в Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ГАЗ Соболь». 30-летний водитель — сотрудник кинологического подразделения Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте — совершил наезд на 18-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Вместо того чтобы остановиться и вызвать помощь, водитель скрылся с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Сотрудник полиции отстранен от службы. Его уволят по отрицательным основаниям. Все материалы дела направлены в следственные органы для юридической оценки.