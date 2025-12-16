Ричмонд
Завершена эвакуация свердловских туристов, пропавших в Пермском крае

В Пермском крае завершена эвакуация двух туристических группы, которые пропали на днях в районе горы Ослянка.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров. По его словам, на турбазу вывели всех 19 туристов, в том числе 13 свердловчан. Все они уже обследованы врачами.

Напомним, что 13 декабря 2025 года 15 свердловчан отправились на снегоходах к вершине горы Ослянка. В пути двое решили вернуться на базу. Оставшиеся 13 продолжили подъем, но не прибыли в запланированное время.

Пока велись поиски, стало известно о том, что пропала еще одна тургруппа из шести человек. Впоследствии выяснилось, что у туристов сломались снегоходы.

Две группы нашли друг друга и переночевали в заброшенной деревне. Вечером 15 декабря поисковики нашли заблудившихся туристов.