Завершена эвакуация свердловских туристов, пропавших в Пермском крае

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров. По его словам, на турбазу вывели всех 19 туристов, в том числе 13 свердловчан. Все они уже обследованы врачами.
Напомним, что 13 декабря 2025 года 15 свердловчан отправились на снегоходах к вершине горы Ослянка. В пути двое решили вернуться на базу. Оставшиеся 13 продолжили подъем, но не прибыли в запланированное время.
Пока велись поиски, стало известно о том, что пропала еще одна тургруппа из шести человек. Впоследствии выяснилось, что у туристов сломались снегоходы.
Две группы нашли друг друга и переночевали в заброшенной деревне. Вечером 15 декабря поисковики нашли заблудившихся туристов.