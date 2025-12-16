Двух подростков судят в Чите за поджог леса по заказу Украины

По данным следствия, в июне 2025 года подростки вступили в переписку с неизвестным лицом, который предложил им денежное вознаграждение за совершение поджогов леса в интересах Украины. За обещанные 1,2−2 тысячи долларов они совершили четыре поджога лесных участков в поселке Атамановка, снимая действия на видео и отправляя отчет «куратору». Однако обещанных денег они так и не получили.