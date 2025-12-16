Двух подростков судят в Чите за поджог леса по заказу Украины

В Чите начался суд над двумя 16-летними подростками, которых обвиняют в совершении террористического акта. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в июне 2025 года подростки вступили в переписку с неизвестным лицом, который предложил им денежное вознаграждение за совершение поджогов леса в интересах Украины. За обещанные 1,2−2 тысячи долларов они совершили четыре поджога лесных участков в поселке Атамановка, снимая действия на видео и отправляя отчет «куратору». Однако обещанных денег они так и не получили.
Подросткам, находящимся под стражей, предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте, совершенному группой лиц, и вовлечении в его совершение. Их действия привели к возникновению лесного пожара, создав угрозу жизни людей и имуществу. Им грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Украинские спецслужбы начали вербовать российских подростков через популярные чаты для знакомств, используя схему психологического шантажа. Так, в ноябре в Москве были завербованы двое школьников. Один из них поджег магазин «Военторг» и релейный шкаф на железной дороге, второй пытался поджечь кинотеатр в ТЦ «Авиапарк».