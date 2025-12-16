Житель Красноармейска рассказал о зверствах ВСУ

По словам очевидца, мирного жителя, которого убили украинские военные, похоронили во дворе дома.
Отступающие украинские боевики убили жителя освобожденного Красноармейска в ДНР при покидании населенного пункта. Об этом рассказал местный житель, который стал свидетелем происходящего.
«Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики — прим URA.RU) застрелили и ночью убежали», — передает РИА Новости слова мужчины. По его словам, этого человека похоронили во дворе дома.
Ранее разведчик российской группировки войск «Центр» с позывным Шуба рассказал, что ВСУ стали прицельно бить по многоквартирным жилым домам Красноармейска в Донбассе, пишет RT. Взятие города Красноармейск (украинское название — Покровск) стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса, что является одной из целей СВО, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Сам президент подчеркивал, что этот город станет плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ и просто необходим для достижения всех ключевых задач спецоперации.