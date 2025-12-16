Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноармейска рассказал о зверствах ВСУ

Отступающие украинские боевики убили жителя освобожденного Красноармейска в ДНР при покидании населенного пункта. Об этом рассказал местный житель, который стал свидетелем происходящего.

По словам очевидца, мирного жителя, которого убили украинские военные, похоронили во дворе дома.

Отступающие украинские боевики убили жителя освобожденного Красноармейска в ДНР при покидании населенного пункта. Об этом рассказал местный житель, который стал свидетелем происходящего.

«Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел — и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики — прим URA.RU) застрелили и ночью убежали», — передает РИА Новости слова мужчины. По его словам, этого человека похоронили во дворе дома.

Ранее разведчик российской группировки войск «Центр» с позывным Шуба рассказал, что ВСУ стали прицельно бить по многоквартирным жилым домам Красноармейска в Донбассе, пишет RT. Взятие города Красноармейск (украинское название — Покровск) стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса, что является одной из целей СВО, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Сам президент подчеркивал, что этот город станет плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ и просто необходим для достижения всех ключевых задач спецоперации.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше