Число погибших в боях с Камбоджей военных Таиланда увеличилось до 17

Число погибших военнослужащих Таиланда в результате пограничного противостояния с Камбоджей возросло до 17 человек. Об этом сообщила газета Matichon, ссылаясь на обновленные данные.
По информации издания, 15 декабря в ходе продолжающихся боевых столкновений погиб таиландский офицер, что увеличило общее количество жертв среди военных.
Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря, а уже на следующий день сухопутные войска Таиланда заявили об артиллерийском обстреле своих позиций со стороны камбоджийских сил. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи. Камбоджийская сторона официально не сообщала о потерях среди своих военных, однако, по данным Бангкока, число погибших камбоджийских солдат превышает 200.
Ранее министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что тайские военные 15 декабря использовали беспилотники для распыления токсичного газа над жилыми районами страны.