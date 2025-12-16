Число погибших в боях с Камбоджей военных Таиланда увеличилось до 17

Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря, а уже на следующий день сухопутные войска Таиланда заявили об артиллерийском обстреле своих позиций со стороны камбоджийских сил. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи. Камбоджийская сторона официально не сообщала о потерях среди своих военных, однако, по данным Бангкока, число погибших камбоджийских солдат превышает 200.