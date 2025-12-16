Ричмонд
Выяснилось, что россиянка выдумала кражу, чтобы отомстить за неудачное свидание

В Энгельсе (Саратовская область) возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая попыталась свести личные счеты с мужчиной, написав на него ложное заявление. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, в конце октября 40-летняя женщина, ранее уже имевшая судимости, обратилась к правоохранителям с заявлением о краже. Она утверждала, что знакомый якобы похитил у нее золотые украшения, мобильный телефон и беспроводные наушники после совместного распития алкоголя.

Проверка показала иную картину. Полицейские установили, что никакого преступления не было. Телефон и наушники женщина сама передала мужчине в качестве подарка, а золотые изделия сдала в ломбард. Факт хищения не подтвердился.

Как выяснилось, поводом для обращения в полицию стала личная обида. После начала отношений мужчина перестал выходить на связь, и заявительница решила таким способом ему отомстить, рассчитывая на возбуждение дела.

В итоге уголовное дело было возбуждено уже против самой заявительницы — по статье о заведомо ложном доносе. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

