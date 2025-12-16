Уроженку ближнего зарубежья лишили гражданства РФ за оскорбление военных

Уроженку одной из стран ближнего зарубежья лишили российского гражданства за неоднократные оскорбления военнослужащих. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
В ходе проверки выяснилось, что 34-летняя женщина в мессенджере допускала оскорбительные высказывания в адрес российских военных. Несмотря на три административных наказания за дискредитацию ВС РФ, она продолжила нарушать закон и также негативно отзывалась о россиянах в целом.
У женщины изъят российский паспорт. Поскольку у нее есть близкий родственник — гражданин РФ, она остается в стране как иностранка, но должна в ближайшее время урегулировать свой правовой статус и оформить документы для законного пребывания, говорится в сообщении.
6 декабря в Краснодаре получившая российский паспорт украинка оскорбила военных спецоперации, за это ее лишили гражданства РФ.