В Альметьевском районе пассажир погиб при столкновении легковушки и грузовика

15 декабря в Альметьевском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.
Трагедия унесла жизнь пассажира легкового автомобиля — он скончался на месте.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции тщательно выясняют все обстоятельства аварии. Ведется расследование, чтобы установить точные причины выезда на встречную полосу и другие детали происшествия. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан вновь обращается к водителям с настоятельным призывом: строго соблюдайте правила дорожного движения!