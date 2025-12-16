Ричмонд
В Альметьевском районе пассажир погиб при столкновении легковушки и грузовика

ДТП случилось 15 декабря.

Источник: Госавтоинспекция Татарстана

15 декабря в Альметьевском районе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Трагедия унесла жизнь пассажира легкового автомобиля — он скончался на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции тщательно выясняют все обстоятельства аварии. Ведется расследование, чтобы установить точные причины выезда на встречную полосу и другие детали происшествия. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан вновь обращается к водителям с настоятельным призывом: строго соблюдайте правила дорожного движения!