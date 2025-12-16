В Мариуполе задержали 16-летнего исполнителя теракта

«Управлением ФСБ России по ДНР задержан житель города Мариуполя, причастный к совершению террористического акта», — говорится в сообщении. Отмечается, что подросток установил контакт с неизвестным в Telegram и по его заданию поджег вышку оператора связи. По словам 16-летнего, за это ему предложили деньги, он осознавал все свои действия. Отвечая на вопросы силовиков, он предположил, что задание ему отправляли со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).