Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу по сделке с квартирой Долиной 16 декабря

Верховный суд России 16 декабря приступит к рассмотрению жалобы Полины Лурье в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале инстанции.

Верховный суд России 16 декабря приступит к рассмотрению жалобы Полины Лурье в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале инстанции.

Покупательница намерена оспорить судебные решения, в рамках которых право собственности на квартиру в Хамовниках оставили за артисткой. Заседание назначено на 15:00, уточнили в пресс-службе.

Ранее суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Долиной взыскать убытки с артистки, поскольку у женщины есть право потребовать их с аферистов, под влиянием которых исполнительница продала квартиру.

15 декабря адвокат певицы Мария Пухова также подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности певицы на недвижимость. Заявление юриста передали в судебный состав по семейным делам.

Схема, с помощью которой артистка смогла отсудить квартиру, получила название «эффект Долиной». Вечерняя Москва рассказала, что представляет собой феномен и как он повлиял на вторичный рынок недвижимости.