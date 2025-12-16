Верховный суд РФ рассмотрит жалобу по сделке с квартирой Долиной 16 декабря

Верховный суд России 16 декабря приступит к рассмотрению жалобы Полины Лурье в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале инстанции.
Покупательница намерена оспорить судебные решения, в рамках которых право собственности на квартиру в Хамовниках оставили за артисткой. Заседание назначено на 15:00, уточнили в пресс-службе.
Ранее суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры певицы Долиной взыскать убытки с артистки, поскольку у женщины есть право потребовать их с аферистов, под влиянием которых исполнительница продала квартиру.
15 декабря адвокат певицы Мария Пухова также подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, которая оспаривает право собственности певицы на недвижимость. Заявление юриста передали в судебный состав по семейным делам.
