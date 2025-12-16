Ричмонд
Два авто в метель столкнулись на трассе в Акмолинской области: пострадали семь человек

На трассе в Акмолинской области во время сильной метели произошла серьезная авария, в которой тяжелые травмы получили пятеро взрослых и двое детей, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, ДТП произошло вчера, 15 декабря, на трассе Астана — Петропавловск. Близ Кокшетау столкнулись два автомобиля — Honda и Chevrolet Niva.

Обоих водителей, троих взрослых пассажиров Honda и двоих детей из Niva с различными травмами экстренно госпитализировали.

Причины аварии выясняются, но известно, что все произошло во время сильной метели.

Снежная буря продолжает свирепствовать на дорогах региона. На трассах вводят ограничения.

"Напоминаем, что в целях предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

В ближайшие дни ожидаются аналогичные погодные условия: снег и мороз. В связи с чем водителям следует быть особенно внимательными и острожными на дороге", — сказала инспектор отдела информационной политики ДП Акмолинской области Альмира Рахматулина.